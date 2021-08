Covid-19 en Martinique : l'hôpital sous tension maximale

La visite s'effectue au pas de course pour ces militaires du service de santé des Armées. La mission de ces soldats fraîchement déployés en Martinique est de venir en appui du dispositif sanitaire civil pour rapidement ouvrir cinq lits de réanimation lourde et dix d'ici vendredi. Ces médecins et infirmiers viennent épauler le personnel soignant épuisé et désormais incapable de faire face à l'arrivée continue de nouveaux patients. Des services de réanimation débordés et une hausse édifiante de la mortalité. En quatre jours, 31 décès ont dû être déplorés à cause du Covid. Une situation critique directement imputable à la faible couverture vaccinale. Selon le Dr Cyrille Chabartier, le pourcentage des gens non vaccinés en réanimation est de 100%. "Aucun patient vacciné n'est arrivé jusqu'en réanimation. Il y a eu moins de trois cas hospitalisés qui étaient vaccinés", affirme-t-il. Les équipes du CHU s'attendent à des semaines encore plus difficiles. Nuit et jour, l'arrivée de malades en détresse respiratoire se poursuit au service des urgences. Ici, le taux de vaccination au schéma complet plafonne à 16,2% contre 53% pour la moyenne nationale.