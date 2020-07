Covid-19 en Mayenne : le port de masque obligatoire dès ce jeudi

Dans six communes de la Mayenne, le masque a été déclaré obligatoire dans les endroits publics clos à partir de ce jeudi, au risque d'une amende de 38 euros. À Laval, les commerçants sont unanimes, cet arrêté rendra leur quotidien plus facile. D'ailleurs, le seuil d'alerte ayant été dépassé, 3 700 personnes ont été testées grâce au plan de dépistage massif lancé en début de semaine dans tout le département. L'ARS appelle tous les Mayennais à la vigilance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.