Covid-19 : en sait-on davantage sur les mesures prises en Conseil de défense ?

Un Conseil de défense s'est tenu ce mercredi matin pour envisager les mesures à adopter avant les fêtes de fin d'année dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Pour l'heure, Noël en famille ne semble pas remis en question et les déplacements pour les vacances non plus. En revanche, il y a beaucoup plus d'interrogations autour du Nouvel An. Rappelons qu'une exception devait être faite pour pouvoir circuler librement le 31 décembre. Dans tous les cas, cela fait deux jours que le gouvernement prépare les esprits à ce que le 15 décembre ne soit pas celui escompté. Couvre-feu avancé, attestations qui vont perdurer, cinémas et restaurants fermés figurent parmi les éventualités. "Tout peut être amené à changer, à évoluer" a indiqué Olivier Véran. En somme, tout ne se passe pas comme l'exécutif l'avait prévu. Une conférence de presse est prévue jeudi à 18 heures par Jean Castex. Il devrait à ce moment-là annoncer les décisions qui ont été prises durant ce Conseil de défense.