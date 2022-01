Covid-19 : encore un nouveau protocole à l’école

Sarah, élève de CE2, arrive masquée à l'école ce lundi matin. Difficile pour les enfants comme pour les parents de suivre le nouveau protocole sanitaire dévoilé dimanche dans la presse. Le masque est désormais obligatoire pour les enfants à partir de six ans dans les cours de récréation. Dès l'apparition d'un cas positif dans une classe, tous les élèves doivent faire un test antigénique ou PCR. S'il est négatif, ils peuvent retourner à l'école. Ils devront tout de même être à nouveau testés à J+2, puis à J+4. L'utilisation d'autotests est préconisée. Ils seront fournis gratuitement en pharmacie. Pour que leurs enfants puissent assister aux cours, les parents devront attester par écrit que les résultats sont négatifs. Les professeurs des écoles ne cachent pas leur agacement. Selon Guislaine David, professeur des écoles et co-secrétaire générale SNUIPP-FSU, cela va être ingérable dans les écoles. À l'école maternelle Samira Bellil à l'Île-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), c'est une enseignante de maternelle qui est absente pour cause de Covid. La directrice de l'école nous confie son impuissance. TF1 | Reportage C. Casanova, N. Pellerin, J. Clouzeau