Covid-19 et vaccination : les derniers chiffres

Avec Eléonore Payró, on va décortiquer le chiffre sur la vaccination et le Covid-19 datant d'il y a quinze jours. Il indique que 96 % des Français contaminés n'ont reçu aucune injection. Le ministre de la Santé Olivier Véran s'est appuyé sur une étude qui présente la répartition des cas positifs avec les symptômes. Parmi eux, 83 % n'ont pas été vaccinés et 13 % ont reçu une seule dose. Enfin, les 4 % restants sont des personnes complétement vaccinées. C'est vrai que dans l'Hexagone, nous ne sommes pas des champions de la vaccination. En effet, seuls 43% des Français sont totalement vaccinés contre le coronavirus. C'est bien moins que nos voisins européens : 48 % en Espagne et 52 % au Royaume-Uni. D'où la sonnette d'alarme du gouvernement pour inciter la population à recevoir les injections. Par ailleurs, il faut aussi retenir que le vaccin protège contre le variant Delta. Là encore, les chiffres sont très nets. Parmi les patients atteints de ce virus et qui présentent des symptômes, à ce stade, seules 4,7 % sont des personnes complétement vaccinées.