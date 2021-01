Covid-19 et vaccination : où en est la Belgique ?

Face à la campagne de vaccination en Belgique, les habitants répondent présents et sont très pressés. Lucie est la première résidente de sa maison de repos à se faire vacciner. Déterminée et sans aucune appréhension, elle était même impatiente de recevoir le vaccin. "Je pensais qu'il était temps", lance-t-elle. Comme elle, 15 000 résidents de maison de repos ainsi que certains soignants vont se faire vacciner cette semaine, soit près de 90% de participation. Un plébiscite et une surprise pour les autorités dont l'objectif était d'atteindre les 70%. Cette adhésion des Belges s'explique sans doute par le taux de mortalité pour 100 000 habitants. Il est en Belgique le plus élevé du monde. Ce mardi matin sur le marché, tout le monde attend son tour mais il va falloir être patient. En effet, les personnes vulnérables sont prioritaires. Après une première semaine expérimentale, 700 personnes avaient déjà été vaccinées dans le pays, soit le double de l'Hexagone sur la même période.