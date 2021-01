Covid-19 : explosion de cas dans certains Ehpad

Depuis quelques jours à l'Ephad Fontenelle de l'hôpital de Chauny, un très important foyer de contamination inquiète. Alors que la semaine dernière, trois personnes étaient testées positives au coronavirus, elles sont désormais 130. Plus de la moitié du personnel soignant ainsi que huit résidents sur dix sont contaminés. Une propagation extrêmement rapide. Le variant britannique, jusqu'à 70% plus contagieux, est fortement suspecté. "Avec le CHU d'Amiens, une recherche est entamnée pour vérifier si cette hypothèse est plausible", explique Laurent Schott, le directeur de l'Ephad Fontenelle. En attendant la confirmation des résultats, les résidents restent dans leurs chambres. Et les visites de leurs proches sont formellement interdites. Quant au personnel soignant, il a été en partie remplacé. Des renforts supplémentaires sont également attendus. Avec de nouveaux cas découverts jeudi, le directeur de la résidence parle d'une course contre la montre pour éviter la contamination de l'intégralité de la résidence.