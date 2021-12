Covid-19 : faut-il avancer les vacances de Noël comme nos voisins belges ?

Le masque est bien porté, pourtant les contaminations progressent partout dans le pays. Pour lutter contre l'épidémie, le gouvernement pense à avancer la date des vacances scolaires. Une bonne solution pour les parents. "Tout est bon pour freiner l'épidémie. Si ça peut permettre de freiner l'épidémie, oui", confie l'un d'eux. Si les vacances sont avancées, pour beaucoup, il faudra vite adapter son emploi du temps pour s'occuper des enfants. "Le temps est beaucoup trop court pour pouvoir s'organiser", déplore une mère de famille. A l'approche des fêtes de fin d'année, certains sont lassés de devoir une nouvelle fois se préparer à se restreindre. Mais tous sont prêts à respecter de possibles nouvelles mesures à la fin du mois. "On nous retire un peu de liberté pendant les fêtes de fin d'année, c'est pas facile. Mais bon, s'il fallait le faire, on le fera", explique certains. Au cours des dernières 24 heures, plus de 50 000 nouveaux cas ont été détectés sur le territoire. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Vulliez