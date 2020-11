Covid-19 : faut-il croire en l’espoir suscité par le vaccin de Pfizer ?

C'est un espoir mondial. Le laboratoire américain Pfizer a annoncé lundi la perspective d'un vaccin efficace à plus de 90% contre le coronavirus. Une très bonne nouvelle selon les médecins, mais à prendre avec prudence. Pour l'heure, beaucoup de détails scientifiques restent en effet inconnus. Faute de communication de résultats, on ne peut se référer qu'à la crédibilité du laboratoire, affirme le Dr Xavier Pothet. Pfizer a recruté plus de 40 000 personnes pour tester son produit, sans que l'on connaisse leurs profils exacts. Une première moitié a reçu le vaccin, l'autre, un placebo. Quatre semaines plus tard, une centaine de cobayes étaient contaminés, dont neuf seulement pour le groupe 1. Il faudra encore du temps pour parler d'immunité à long terme. Par ailleurs, il y a encore des questions techniques qui pourraient compliquer la mise en place de ce vaccin. Mais dans tous les cas, ces résultats doivent encore être validés par un comité indépendant, puis par les autorités de médicaments de chaque pays.