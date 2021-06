Covid-19 : fin des demi-jauges pour plus de 100 000 élèves de 4ème et 3ème

Reprendre ses habitudes et retourner au collège tous les jours après des semaines à étudier la moitié du temps à la maison. Désormais, les classes en demi-jauge pour les élèves de 4ème et 3ème sont finies, et ce, dans les quinze départements concernés. Une reprise qui fait plaisir aux parents, mais surtout aux élèves. Au collège Les Marroniers à Condrieu (Rhône), les voix des 350 élèves résonnent de nouveau dans la cour. Et mieux qu'un ordinateur, une enseignante en chair et en os est présente dans la salle de classe. "C'est mieux avec l'enseignant quand même, c'est plus pratique et on peut lui demander facilement", a précisé une des élèves. De leur côté, les enseignants pensent que le distanciel a été une belle expérience dans la mesure où il a appris aux élèves à gagner en autonomie et à grandir. Mais il n'est efficace que pendant un temps. Florence Bérard, enseignante de SVT, n'a qu'un souhait, revoir ses élèves sans masque. Mais avant cela, il faudra terminer le programme, passer le brevet le 28 juin prochain et garder le souvenir d'un collégien presque ordinaire.