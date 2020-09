Covid-19 : Français et Belges hésitent à passer la frontière suite aux nouvelles recommandations

Le département du Nord est désormais classé rouge. La Belgique a donc décidé d'interdire à ses habitants de s'y rendre à partir de vendredi. Du côté des Français, tout le monde craint de ne plus pouvoir aller en Belgique pour faire les courses. Concrètement, la frontière entre les deux pays fermera-t-elle ?