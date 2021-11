Covid-19 : grande opération de dépistage dans une école de Caen

Toute l'école était mobilisée ce mardi. Ici, 700 élèves ont été testés et les enfants se sont facilement pris au jeu. Les résultats seront prêts en fin de journée et c'est un soulagement. "On peut savoir si on a le coronavirus ou pas pour ne pas le transmettre aux autres", témoigne une élève. Après trois fermetures de classe la semaine dernière, l'Académie a décidé de commander des tests massifs dans cette école de Caen. Il est difficile de détecter les enfants contaminés sans test salivaire. Les premiers élèves malades ont été asymptomatiques. Depuis une dizaine de jours, les prélèvements se multiplient dans les établissements scolaires. Un laboratoire teste désormais jusqu'à quatre écoles par jour. Huit testeurs ont été sollicités pour participer à cette opération. À l'approche des fêtes de fin d'année, les parents sont rassurés par ce dépistage, même si pour certains, cette solution n'est que provisoire. Actuellement, 150 classes sont fermées en Normandie. La décision est prise dès lors qu'un élève est détecté positif. TF1 | Reportage A. Vieira, X. Thoby