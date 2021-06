Covid-19 : ils ne veulent pas se déconfiner

Le déconfinement est comme une libération. À voir la foule qui se presse dans les rues d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), aux terrasses des cafés ou dans les magasins, ils sont nombreux à partager cet état d'esprit. Mais pour d'autres, ce n'est pas tout à fait la même musique. Se mêler à la foule, ce n'est pas le plan de Sébastien. Atteint de maladie pulmonaire, ce technicien en imagerie médicale est en télétravail depuis plus d'un an. C'est une situation qu'il vit plutôt bien, et qui lui a permis de s'occuper davantage de sa maison et de son jardin. Mais Angélique, sa femme, et Eva, 17 ans, ne sont pas du même avis. Elles n'ont qu'une hâte, retrouver la vie d'avant, faite de voyages et de sorties. Pour Sébastien, sortir de cette bulle qu'il s'est créée, c'est plus compliqué. Ce sont des divergences qui sont parfois source de conflit, mais la crise sanitaire leur a aussi permis de renforcer les liens. Sébastien compte tout de même réussir à sortir de chez lui et pour cela, il aura besoin de ses proches. La prochaine étape, ce sont les vacances en Corse cet été en famille.