Covid-19 : ils se rendent devant les centres de vaccination pour bénéficier des doses inutilisées

Camille Arnaud n’a rien à perdre. Il n’a pas obtenu de rendez-vous pour se faire vacciner, alors il a décidé de se rendre sur place en fin de journée pour, peut-être, profiter d’une dose restante. À 72 ans et porteur d’une valve cardiaque depuis 27 ans, il veut ainsi retrouver une vie normale. Et il n’est pas le seul, le centre de Saint-Herblain (Loire-Atlantique) ferme bientôt et beaucoup de gens arrivent sans convocation. Mais certains sont trop jeunes et se retrouvent alors recalés. Ayant plus de 70 ans, c’est bon pour Camille. Ce mercredi soir, comme souvent, il reste des vaccins. Des personnes ne sont probablement pas venues à leur rendez-vous. Notre septuagénaire est très bien accueilli car une consigne prévaut : ne pas gaspiller le moindre vaccin. Mais attention, tout le monde ne peut pas se présenter à l’improviste. Le centre propose le vaccin Pfizer et donne la priorité aux personnes répondant aux critères d’éligibilité. Depuis lundi, tous les Français de plus de 55 ans peuvent néanmoins bénéficier de l’AstraZeneca.