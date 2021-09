Covid-19 : jour J pour la troisième dose de vaccin

Les premiers candidats se sont présentés dès l'ouverture du centre. Ces personnes âgées, déjà vaccinées depuis février dernier, n'ont pas attendu pour prendre rendez-vous. En effet, ils veulent recevoir au plus vite leur troisième dose. L'objectif de cette troisième injection est de rebooster les défenses immunitaires avant l'arrivée de l'hiver. La seule condition : avoir respecté le délai de six mois entre la deuxième et la troisième dose. Pour ce premier jour de la campagne de rappel, les personnes âgées de plus de 65 ans et celles souffrant de pathologie sont éligibles à une troisième dose. Des candidats motivés et très concernés ont affirmé : "Je voulais dès que c'était possible passer à une troisième dose". Après plusieurs semaines de baisse de la vaccination dans les centres, cette troisième dose semble avoir un effet positif sur les prises de rendez-vous. Notons que celle pour les personnes les plus fragiles ne changera rien à leur pass sanitaire. Il restera valide et complet, peu importe le nombre de rappels.