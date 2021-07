Covid-19 : la braderie de Lille de nouveau annulée

La braderie de Lille est la plus grande braderie d'Europe. Comme l'an dernier, elle vient d'être annulée. "C'est vraiment dommage" ; "On comprend, on n'est pas en colère, on est malheureux", énoncent des passants. La décision a été prise en marge de l'arrivée des nouveaux variants dans l'Hexagone. À noter que cet événement très populaire brasse plus de deux millions de visiteurs par an. Les brocanteurs sont les premiers à être affectés par cette annulation. Cela fait plus de 40 ans que Renée Libert expose ses vieilleries à la braderie de Lille. Jusqu'au bout, elle espérait que l'événement se tiendrait. "C'est la catastrophe, car ça permet de payer des charges pendant plusieurs mois, mais on s'en remettra", s'attriste-t-elle. Autre secteur très touché par cette décision : l'hôtellerie et la restauration. À la place, une braderie des commerçants devrait tout de même se tenir comme en 2020. Dans quelles conditions ? Les discussions sont en cours.