Covid-19 : la cinquième vague va-t-elle gâcher les fêtes ?

Depuis un mois, les tests antigéniques ne sont plus systématiquement remboursés. Cela a pour conséquence une baisse des dépistages, comme dans cette pharmacie dijonnaise. Avant, le Dr Benoît Depoyant réalisait 150 tests par semaine, contre 40 aujourd’hui. Alors, ce pharmacien fait un petit rappel : "Ils sont encore remboursés dans beaucoup de situations. Donc, il faut continuer de se dépister pour éviter la propagation du virus". Christian est vacciné et cas contact. Son test est donc remboursé. Néanmoins, pour d’autres, il est au prix de 25 euros. Malgré la baisse des tests, le nombre de cas positifs repart à la hausse. Dans les rues de Dijon, certains préfèrent ne pas s’alarmer : "Je ne suis pas plus inquiet que ça vu le taux de vaccination en France" ; "On est beaucoup vacciné maintenant et je suis assez optimiste". Beaucoup espèrent que l’épidémie n’entachera pas les fêtes de Noël en famille. En Bourgogne-Franche-Comté, le taux d’incidence est de 75 cas positifs pour 100 000 habitants. Il se place donc au-dessus du seuil d’alerte. TF1 | Reportage S. Agi, G. Martin