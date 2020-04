Covid-19 : la Croix-Rouge en renfort au Samu

Pour surmonter la vague épidémique, le Samu de Paris a multiplié ses effectifs, comme l'ont également fait les pompiers et la Croix-Rouge. Ce sont des bénévoles "multicasquettes", formés depuis des années aux gestes de premiers secours. Ils multiplient les interventions tout au long de la journée. Comment travaillent-ils ? Qu'en est-il de leur état d'esprit ?