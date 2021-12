Covid-19 : la directrice de l'Ehpad avait un faux pass sanitaire

En toute conscience, elle a mis en danger la vie de ses 71 résidents. La directrice de l'Ehpad Saint-Joseph et son mari ont été placés en garde à vue mardi. À l'origine de leurs ennuis : un faux pass sanitaire acquis pour pouvoir continuer à diriger cette maison de retraite. Mise sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer, la directrice a été licenciée lors d'un conseil d'administration extraordinaire. Dans le village de la Chapelle-la-Reine, les habitants condamnent fermement ce comportement irresponsable. Depuis fin octobre, la responsable de l'Ehpad utilisait un faux pass sanitaire acquis via une connaissance. L'infirmière coordinatrice, chargée de les vérifier, croit alors desceller un faux et alerte les gendarmes. Après enquête, ces derniers découvrent une fraude de grande ampleur. L'infirmière qui a lancé l'alerte a elle aussi été licenciée pour divulgation de documents médicaux. On ne sait pas pour l'instant pourquoi la directrice ne souhaitait pas se faire vacciner. Notons que depuis le début de la pandémie, l'Ehpad Saint-Joseph n'a connu aucun cas de Covid. TF1 | Reportage H. Dreyfus, R. Bey, B. Poizeul, S. Jou