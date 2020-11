Covid-19 : la fête de la dinde de Licques annulée dans le Pas-de-Calais

Il n'y aura pas de marché aux volailles ni de dindes qui courent dans les rues cette année à Licques. Pour la première fois depuis sa création en 1986, la célèbre fête de la dinde a été annulée. C'est l'une des plus jolies fêtes traditionnelles de la région. Les dindes de Licques sont célébrées dans tous les villages. Elles se parent de leurs plus beaux atouts, la gorge haute devant des milliers de personnes. Un vrai concours de beauté version plumée qui rassemble les amateurs de belles cuisses de volailles. A Licques, l'élevage de ces élégants volatiles est une tradition depuis le Moyen Âge. Chaque fête s'achève par un banquet où l'on croque dans sa chaire avec gourmandise. Un avant goût de Noël qui n'aura pas lieu cette année et qui inquiète un peu l'ensemble du secteur. Quoi qu'il en soit, ce sera bien une dinde de Licques qui trônera sur la table du palais de l'Elysée au réveillon de Noël. Un honneur qui fait la fierté de tout un village