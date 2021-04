Covid-19 : la foire aux antiquités de Barjac fermée plus tôt que prévu

Tout avait pourtant bien commencé. Pendant le grand déballage, les antiquaires multiplient les affaires. Mais au bout de quelques heures, la nouvelle tombe. La foire aux antiquités de Barjac (Gard) ne durera que deux jours au lieu de cinq. Une déception pour les 400 exposants. C'est 70% de chiffre d'affaires en moins alors que les organisateurs ont déjà pris toutes les précautions. Dans les allées, un service de sécurité patrouille et rappelle les gestes barrières à respecter. Cette année, les agents de sécurité sont trois fois plus nombreux que d'habitude. Ils ont également pour mission de compter les visiteurs qui entrent et sortent de la foire. Dans ce contexte de crise sanitaire, le dispositif rassure. Du plus étonnant au plus désuet, il y en a pour tous les goûts dans ces brocantes. Pour optimiser les ventes en seulement deux jours, les brocanteurs doivent maîtriser l'art de la négociation. Sur place, tous ont un souhait, que la deuxième session annuelle de la foire puisse se tenir cet été.