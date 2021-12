Covid-19 : la fronde des Belges contre les nouvelles restrictions

Le directeur de ce cinéma est déterminé. Alors qu'il est censé fermer ses salles depuis dimanche, il a décidé de poursuivre son activité. "On a un système de ventilation très performant qu'on a amélioré. On applique les pass sanitaires, on a les masques", a expliqué Eric Franssen, directeur du cinéma "Le Palace". Et le public est au rendez-vous. Pendant les périodes de fêtes, venir au cinéma est devenu un acte de résistance. "C'est surtout par solidarité pour le secteur du culturel", lance une habitante. En tout, près de 100 lieux culturels ont décidé de rester ouverts en Belgique. Certains maires soutiennent ce mouvement et aucun contrôle n'a encore été effectué par la police. Ce mardi soir, une troupe de comédiens va tout de même jouer devant des familles. Tous ont décidé de désobéir. Trois jours après le début de ce mouvement de résistance, il n'y a toujours aucune réaction de la part du gouvernement belge. TF1 | Reportage V. Casanova, M. Marchand