Covid-19 : la gratuité générale des tests, c’est fini

Plus aucun autotest n'est disponible à la pharmacie de Navarre, à Évreux (Eure). En effet, ce mode de dépistage n'est plus valable pour obtenir un pass sanitaire. Quant aux tests antigéniques, ils sont désormais payants : 25 euros en semaine et 30 euros le dimanche pour les gens sans ordonnance qui ne sont pas vaccinés. Le pharmacien est septique concernant sa clientèle la plus jeune. "Ces jeunes-là, je pense qu'ils préféreront quand même garder leur argent pour faire des activités", explique le pharmacien. L'État ne prendra plus donc en charge les tests de confort, c'est-à-dire ceux effectués pour les loisirs. Ils représentent une très grande partie des 150 millions de tests réalisés depuis 2020. "Il va falloir un jour ou l'autre que les gens fassent un choix, soit ils se font vacciner, soit ils acceptent de payer ce test pour pouvoir avoir une vie normale" ; "Il y a des gens qui en abusent. Toutes les 72 heures, ils font leurs tests et ça coûte de l'argent à l'État", confient des passants. Un budget total estimé à près de neuf milliards d'euros d'ici la fin de l'année.