Covid-19 : la Guadeloupe fait face à "une deuxième vague"

Les chiffres du coronavirus ne sont pas bons du tout en Guadeloupe. Là-bas, seize morts ont été enregistrés en une semaine. Le département n'avait jamais connu un tel bilan depuis le début de l'épidémie. Dans ce contexte, c'est sans surprise que les Guadeloupéens ont appris mercredi leur passage en zone d'alerte maximale. Bars et restaurants vont fermer dès samedi. Que pensent les commerçants de la situation ? Quid de l'organisation à l'hôpital ?