Covid-19 : la Lozère réimpose le masque à l'école

Aller à l'école sans masque, cela n'aura duré qu'une semaine dans cet établissement lozérien. Une école a été fermée à proximité à cause d'un foyer épidémique. La décision est alors tombée, le masque est à nouveau obligatoire. Camille, en CM1, est très déçue. "J'aimerai bien l'enlever, c'est gênant", dit-elle. Pour les parents, il a fallu tout expliquer à nouveau. "On les rassure", "c'est pénible pour elles de les remettre, mais jusqu'à quand ? On ne sait pas", expliquent des mères de famille. Dans les cours comme dans les classes, les enfants doivent porter le masque toute la journée, excepté pour manger à la cantine. Pour une professeure de CM2, enseigner est à nouveau plus compliqué. "On n'a que des yeux en face de nous, du coup tout le langage non verbal ne passe que par les yeux", affirme Laetitia Bringer. Dès lundi, toutes les écoles de Lozère seront concernées. Le département est considéré comme le plus touché dans l'Hexagone. Il est aussi le moins peuplé et présente 78 cas positifs. Certains voient la mesure exagérée.