Covid-19 : la Mayenne, seul département dépassant le seuil d'alerte, montrée du doigt

A cause de la reprise du Covid-19 en Mayenne, le département figure parmi les régions placées sur la liste "rouge" des destinations en Belgique. Une stigmatisation dont souffrent les habitants ainsi que les professionnels du tourisme. Depuis la mi-juillet, une vague d'annulations a été enregistrée dans les hôtels. Pour éviter que la Mayenne soit pointée du doigt, des commerçants ont lancé sur les réseaux sociaux une série de produits afin de revaloriser le département.