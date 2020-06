Covid-19 : la pandémie s'accélère, l'OMS tire la sonnette d'alarme

La pandémie de coronavirus s'accélère, avertit l'OMS. En Australie, plusieurs nouveaux foyers de contamination ont été détectés, notamment dans la région de Melbourne. En Amérique latine, le virus n'a pas fini de se répandre et la contagion n'a pas encore atteint son pic. A Pékin, au Pakistan et à La Mecque, la crainte d'une deuxième vague impose de nouvelles mesures restrictives. Après avoir entamé son déconfinement, l'Europe surveille de près l'apparition de nouveaux foyers.