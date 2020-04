Covid-19 : la piscine de Denain rouverte pour permettre aux soignants de se décontaminer avant de rentrer

À Denain, la piscine est de nouveau ouverte au public. Ce dispositif permet notamment aux soignants et à ceux qui doivent travailler loin de chez eux de se décontaminer face au Covid-19. Les vestiaires ont été aménagés en zones propres et le bassin est désinfecté par les agents de la ville. L'idée serait de limiter le risque de propagation du virus et de soulager l'hôpital de la commune, sous pression.