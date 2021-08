Covid-19 : la région Occitanie propose de se faire vacciner au camping

Ça y est, cette retraitée rejoint son mobil-home le cœur léger. Elle vient tout juste de se faire vacciner. Elle n'a pas eu besoin d'aller bien loin, le centre est installé à une centaine de mètres de là, à l'intérieur de ce camping du Grau-du-Roi (Gard). "Il fallait le faire et je l'ai fait. J'ai droit au camping maintenant", se réjouit la senior. Le camping de l'Espiguette avait pris environ 25 rendez-vous. Et de façon spontanée, dix personnes s'y sont présentées. Pour bénéficier de la vaccination, il y a toutefois une condition : avoir un numéro de sécurité sociale. Résultat, les doses de Moderna sont injectées à des vacanciers et des résidents. Même si certains étaient plutôt réticents à l'idée de se faire vacciner sur place, l'ambiance camping semble avoir eu un effet rassurant. "C'est pas aussi stressant qu'un grand vaccinodrome, là c'est une petite structure. De plus, les gens, ils parlent de leurs vacances. C'est plus cool je pense", lance Stéphanie Bondurri, infirmière. L'opération doit être reconduite jusque fin septembre dans les campings de la région.