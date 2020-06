Covid-19 : la situation s'aggrave dans le monde

L'Organisation Mondiale de la Santé a tiré la sonnette d'alarme à l'atteinte des 410 000 décès de Covid-19 cette semaine dans le monde. Le Brésil est à présent le second pays le plus touché avec 1 239 morts ces dernières 24 heures. Pour honorer ses défunts, des tombes symboliques ont été creusées sur la plage de Copacabana. Les hôpitaux sont débordés, mais malgré tout, le président a autorisé l'ouverture des commerces. Quid de la situation en Inde ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 12/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 12 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.