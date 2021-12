Covid-19 : la vaccination s'ouvre à tous les 5-11 ans

Après le feu vert des Autorités sanitaires et la confirmation du ministre de la Santé, la vaccination des 5-11 ans est officiellement ouverte. Dès ce matin, quelques-uns de ces enfants ont pu se présenter dans les centres pour se faire vacciner. Mais comment se déroule cette campagne de vaccination ? L'une des règles principales à retenir est que l'un des deux parents devra être impérativement présent avec l'enfant. Il devra en outre présenter une autorisation parentale signée. Dans le déroulé de l'injection, avant celle-ci, on va proposer de réaliser un test sérologique à l'enfant afin de déterminer si oui ou non il a déjà eu le Covid. Si c'est le cas, il aura besoin d'une seule dose. S'il n'a jamais été malade, il aura besoin de deux doses à trois semaines d'intervalle. La vaccination peut se faire chez le pédiatre et chez le médecin généraliste. Mais comme ce ne sera pas suffisant, ils auront accès aux centres de vaccination. En principe, 350 centres pourront les recevoir d'ici le mois de janvier. La rentrée des classes est-elle impactée ? D. Piereschi