Covid-19 : l'annulation des classes de neige met toute l'économie des stations en péril

A Châtel, en vallée d'Abondance, les centres de vacances font partie de l'histoire de la région. Depuis les années 50, des millions d'enfants ont découvert la montagne lors de classes de neige dans l'un des 20 hébergements du village. Cela fait 40 ans que Saloua Batmale accueille des écoliers dans sa maison "Les Clarines". Mais cette année, l'hiver s'annonce catastrophique. Outre les centres d'hébergement, l'absence de classes de neige dans le village inquiète également les écoles de ski et les commerces.