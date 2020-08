Covid-19 : l'appel de l'Agence régionale de santé du Grand Est pour trouver du renfort

Après avoir subi une crise sanitaire sans précédent, les soignants de l'hôpital civil de Colmar ont enchaîné avec la reprise d'une activité soutenue ces dernières semaines. Les urgences sont à nouveau encombrées. Pour soulager ces services, l'Agence régionale de santé du Grand Est a relancé son appel aux soignants. Kiné, étudiants en médecine ou encore retraités sont recherchés d'ores et déjà pour constituer une réserve sanitaire en cas de reprise importante de l'épidémie.