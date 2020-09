Covid-19 : le casse-tête des écoles fermées pour les familles

A Bretagne-de-Marsan (Landes), trois cas positifs au coronavirus ont été détectés parmi les élèves d'une école du village. Celle-ci a dû être fermée. Une situation qui rappelle le confinement et qui n'arrange ni les parents ni les enfants. La commune non plus n'a pas été préparée à gérer de telle situation. Le maire a dû s'organiser dans un temps limité. Tous les élèves et le personnel de l'établissement vont être testés. Si tout va bien, l'école devrait rouvrir le 22 septembre prochain.