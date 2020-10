Covid-19 : le couvre-feu accueilli avec fraîcheur dans les villes étudiantes

Le couvre-feu à 21 heures concerne majoritairement les jeunes. Ces derniers, qui auraient bien aimé passer des vacances dehors pendant les vacances de la Toussaint, vont devoir rester chez eux. C'est notamment le cas à Lille, deuxième ville étudiante du pays. Il y a d'abord et surtout les jeunes qui ne comprennent pas vraiment cette nouvelle mesure. Pour certains, ne pas sortir le soir reviendrait à couper l'interaction sociale. Puis, il y a ceux, moins nombreux, qui se disent prêts à faire des efforts. Mais lorsqu'on demande aux groupes d'étudiants s'ils font régulièrement des soirées, l'oubli de l'application des mesures sanitaires est vite confirmé. C'est justement contre ces rassemblements privés festifs que le gouvernement veut lutter. Pourtant, beaucoup d'étudiants ont affirmé qu'ils allaient sûrement essayer de contourner les règles. Le couvre-feu sera donc applicable dès ce samedi à 00h01 puis entre 21 heures et six heures chaque jour pendant au moins quatre semaines.