Covid-19 : le couvre-feu dans la campagne francilienne a-t-il du sens ?

Mis à part les métropoles, toute la région Île-de-France est concernée par le couvre-feu. Si la mesure est faite pour endiguer la propagation du virus, elle n'est pas toujours sensée pour certains villages. En Perray-en-Yvelines (Yvelines), la mesure ne fait pas l'unanimité. Par contre, la perspective de cette interdiction de sortie entre 21 heures et six heures du matin ne va pas vraiment bouleverser les habitudes des habitants. En effet, la vie nocturne y est tout à fait différente de celle de la capitale. Malgré les avis partagés, la plupart sont compréhensifs. Aussi, ils vont adapter leur planning en fonction de celle-ci. Une programmation qui fait espérer les restaurateurs. Ces derniers comptent ouvrir plus tôt pour ne pas pénaliser le chiffre d'affaires. Quoiqu'il en soit, tous espèrent que ce couvre-feu n'excédera pas six semaines.