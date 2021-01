Covid-19 : le Grand Reims lance un "Vacci'Bus" pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer

La pluie et le vent n'ont pas découragé les habitants de plus de 75 ans d'Aubérive ce matin. Le "Vacci'Bus" du Grand Reims a commencé sa tournée par leur village et il faut en profiter. Roselyne se sent très chanceuse car elle aurait dû faire 25 kilomètres pour se rendre dans un centre de vaccination en ville. Bernard, lui, s'est empressé de prendre un rendez-vous dès l'annonce du passage du "Vacci'Bus", comme la plupart des habitants de plus de 75 ans des 42 villages concernés autour de Reims. Le médecin réserviste des pompiers de la Marne, Jacques Lorentz, est chargé de gérer ces vaccinations. Le succès de l'opération ne l'étonne pas. "J'ai été médecin de campagne pendant 35 ans, donc je sais ce que c'est l'isolement du territoire (...) et en plus l'inégalité de l'accès aux soins de par les distances", nous a-t-il expliqué. En outre, le Grand Reims a reçu moins de doses de vaccins que prévu cette semaine. Il va alors devoir fermer deux centres de vaccination, mais le "Vacci'Bus" continuera de tourner.