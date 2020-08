Covid-19 : le masque désormais obligatoire dans les lieux extérieurs trop fréquentés de Paris

Face à la recrudescence des cas de Covid-19, le port du masque est désormais obligatoire à Paris. Une mesure qui concerne une centaine de rues, notamment les plus fréquentées de la capitale et les zones touristiques. Ce lundi, certains Parisiens et quelques touristes n'étaient pas encore au courant de la nouvelle règle. Raison pour laquelle des agents de la mairie ont patrouillé pour les informer. Les verbalisations ne viendront que d'ici une quinzaine de jours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.