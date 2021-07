Covid-19 : le masque obligatoire de retour sur l'île de Ré

Sur le port de Saint-Martin-de-Ré, le masque fait son grand retour. Malgré les 29 °C à dix-heures, les touristes respectent la règle. "Ça s'en va et ça revient. On fait ce qu'on nous dit de faire en espérant protéger les autres" ; "Si cela ne nous empêche pas de partir en vacances, c'est bien", affirment certains. En Charente-Maritime, le taux d'incidence est passé de quatorze à 145 cas pour 100 000 habitants en l'espace d'une semaine. La préfecture a dû rendre le port du masque obligatoire en extérieur pour 45 communes du département. Exception à la règle, il n'est pas nécessaire de le porter en forêt ou dans les parcs et jardins. Les vacanciers sillonnent l'île de Ré à vélo pour en profiter. S'il y a bien un endroit où la distanciation est respectée, c'est sur la grande plage de Rivedoux. Ce rebond de l'épidémie n'épargne personne. Les 20-30 ans seraient même les plus touchés selon les chiffres de la préfecture. La Charente-Maritime est ainsi devenue le département le plus touché de toute la Nouvelle-Aquitaine.