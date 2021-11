Covid-19 : le masque redevient obligatoire dans plusieurs villes

C’est un accessoire dont beaucoup aimeraient se passer. Mais le port du masque redevient obligatoire dans le centre-ville de Blois (Loir-et-Cher). Dans les rues commerçantes, peu fréquentées ce lundi matin, l’information n’est pas tout à fait intégrée. Le nombre de contaminations repart à la hausse dans le département. La préfecture veut ainsi rappeler l’importance des gestes barrières. Le port du masque est obligatoire en extérieur, mais aussi dans les endroits clos où le pass sanitaire est exigé. Dans ce bar, l’habitude ne sera pas forcément facile à reprendre. "Si ça nous permet de ne pas être reconfiné, on est tout à fait pour. Puisque ça nous permet de garder notre activité, on soutient cette décision", affirme toutefois la co-gérante. Un nouvel effort imposé, qu’on soit ou non vacciné. Devant ce centre de dépistage, certains y voient une mesure nécessaire. Autant de précautions qui seront plus indispensables encore quand les rues et les magasins de Blois vont retrouver l’affluence de fin d’année. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély