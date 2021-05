Covid-19 : le mode d'emploi du pass sanitaire

Le pass sanitaire est un document sur lequel doivent figurer un test PCR négatif, un certificat de vaccination et une attestation prouvant qu'on a guéri du Covid. Ce ne sont pas les médecins traitants qui vont le délivrer car seul le test PCR positif peut attester que vous allez développer a priori des anticorps. Vous pouvez être considéré comme guéri quinze jours après ce test et jusqu'à six mois. C'est en tout cas le premier critère retenu par le gouvernement. Concernant le certificat de vaccination, ce sont notamment les centres de vaccination qui vont le délivrer. Depuis dix jours, on vous y remet un document papier sur lequel figure un QR code que l'on peut scanner dans l'application "TousAntiCovid". Pas de panique pour ceux qui ont été vaccinés avant le mois de mai. L'assurance maladie prépare un service sur son site Internet qui permettra de télécharger ce QR code. Cependant, il faut noter qu'à l'exception du vaccin Johnson & Johnson, tous les autres vaccins devront attendre le deuxième QR code, c'est-à-dire la deuxième injection, avant de profiter de ce pass sanitaire.