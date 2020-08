Covid-19 : le nombre de cas repart à la hausse

Pour la première fois depuis le mois de mai, le pays a enregistré plus de 2 500 cas positifs au coronavirus en 24 heures. L'équivalent de deux contaminations par minute. Bien que ce chiffre soit le résultat d'un dépistage plus massif, il confirme aussi le redémarrage de l'épidémie. Quid du profil de ces nouveaux cas ?