Covid-19 : le nombre de nouveaux cas peut-il être comparé à celui de mars ?

En mars dernier, quand l'épidémie a commencé à prendre de l'ampleur dans le pays, les réanimations avaient été vite submergées par plus de 7 000 patients. Actuellement, les chiffres officiels font état de 50 000 nouveaux cas en 24 heures. Selon le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, ce nombre avoisinerait plutôt les 100 000 chaque jour. Néanmoins, la situation n'est pas identique, si bien qu'une comparaison n'est plus pertinente. En effet, à cette époque, les situations alarmantes étaient principalement centrées dans les régions Grand Est et Île-de-France. C'est ce qui a d'ailleurs motivé le confinement. Aujourd'hui, le virus circule un peu partout dans l'Hexagone. Même constat lorsqu'on regarde les lits occupés par les patients Covid en réanimation. Par ailleurs, les médecins ont appris de la première vague et disposent de quoi retarder, voire éviter, les formes sévères. Et enfin, le million de tests effectués par semaine permet de casser certaines chaînes de contamination.