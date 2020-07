Covid-19 : le point sur la pandémie dans le monde

Aux Etats-Unis, 76 000 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés dans les centres de dépistage en 24 heures seulement, presque un record. Et avec 144 000 décès, c'est le pays le plus endeuillé au monde. En Afrique du Sud, la situation inquiète également puisque 572 personnes sont mortes du Covid-19 ces dernières 24 heures. Pour éviter un rebond de l'épidémie, l'Europe, elle, mise sur le port obligatoire du masque. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.