Covid-19 : le point sur la progression des variants dans l'Hexagone

Le gouvernement réfléchirait à avancer de nouvelles mesures face au nouveau rythme de l'épidémie. On observe une remontée des nouvelles contaminations. On compte en moyenne 2 500 cas par jour. Les courbes montrent que ces augmentations concernent une tranche d'âge particulière, les 20 à 39 ans. C'est une hausse de 47% en dix jours, mais en même temps, on reste bien en-dessous de la barre des 5 000 contaminations quotidiennes, sous laquelle on avait eu du mal à descendre. Lorsqu'on parle du taux d'incidence, on est en-dessous du seuil d'alerte épidémique de 54 pour 100 000 habitants, en Métropole. Cela, à l'exception de Paris. Par contre, on peut compter une trentaine de départements touchés par le variant Delta. Bien qu'il n'y ait pas encore d'impact sur les hôpitaux, il faut rester vigilant. D'ailleurs, plusieurs grandes fédérations du commerce appellent solennellement la population à se faire vacciner. Elles disent dans un communiqué commun que le vaccin est le meilleur moyen d'éviter de nouvelles fermetures.