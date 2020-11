Covid-19 : le point sur la situation avant la nouvelle allocution présidentielle

Le passage au vert des indicateurs se confirme. Force est de constater que le pic de l'épidémie est passé si l'on regarde la circulation du coronavirus et la courbe du nombre de contaminations. Il a été franchi entre fin octobre et début novembre, au moment où les Français se sont de nouveau confinés. Cette tendance à la baisse est également constatée dans les hôpitaux vers la mi-novembre. Les hospitalisations ont baissé de 6% ces sept derniers jours et de 9% en réanimation durant cette dernière semaine. Toutefois, 4 438 personnes sont prises en charge pour des formes sévères. Du côté des décès, on entrevoit une stabilisation avec 501 morts en 24 heures. En Île-de-France, une campagne de dépistage avec des tests antigéniques a été lancée lundi. Elle devrait concerner une trentaine de lycées au total dans les semaines qui viennent. Cette opération pourrait permettre de mieux connaître la propagation du virus chez les jeunes.