Covid-19 : le point sur la situation épidémique dans l'Hexagone

Pour avoir une vision plus claire de l'étendue de l'épidémie de Covid, on se réfère au taux d'incidence, c'est-à-dire, le nombre de cas pour 100 000 habitants. Dans les Côtes-d'Armor, il avoisine les 34 pour 100 000 personnes. A l'autre bout du pays, dans les Alpes-Maritimes, il est dix fois supérieur. Un chiffre qui a doublé en trois semaines. Puis, particulièrement scruté par les autorités, l'incidence chez les plus de 65 ans est très élevé dans plusieurs métropoles. A Grenoble, elle dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants. C'est le double du seuil d'alerte. Cela atteint même plus de 300 cas dans la métropole de Nancy. Une circulation active du virus a inévitablement des conséquences dans les hôpitaux. Ces dernières semaines, les hospitalisations ont augmenté dans plusieurs départements, comme la Marne, l'Allier ou les Vosges. Dans les Ardennes, les services de médecines n'ont jamais pris en charge autant de patients Covid. Ces derniers occupent désormais 125% des lits de réanimation. Au-delà de l'est du pays, d'autres départements restent sous tension, comme l'Orne ou les Pyrénées où le taux d'incidence dépasse encore les 150 cas pour 100 000 habitants.