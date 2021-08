Covid-19 : le point sur l’épidémie chez les enfants

Chez les enfants de 0 à 19 ans, on constate une hausse du taux d'incidence depuis fin juin. On compte aujourd'hui 233 cas pour 100 000 enfants. Cette augmentation suit notamment celle des adultes et cela devrait continuer à la rentrée. L'Institut Pasteur prévoit même dix fois plus de nouvelles contaminations chez les plus jeunes à partir de septembre. En ce qui concerne les jeunes enfants hospitalisés, il y a effectivement des cas graves de Covid mais ils sont très très rares. Ils sont actuellement 53 enfants de moins de 10 ans à être hospitalisés dans l'Hexagone. Dans tous les cas, ils sont très jeunes et sont très vite pris en charge pour les mettre sous surveillance. Pour ce qui est de la vaccination des plus jeunes, il y a déjà une partie d'entre eux qui peut être vaccinée notamment les plus de douze ans. Et il y a une forte adhésion car 54,6% d'entre eux ont déjà reçu une première injection. Pour les moins de douze ans, des études sont en cours. Elles devraient se terminer à l'automne. Donc, il ne faut pas compter sur une vaccination avant 2022.