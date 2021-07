Covid-19 : le point sur l'épidémie une semaine après les annonces de Macron

Cela fait une semaine, jour pour jour, que le chef de l'Etat a fait ses annonces. On peut d'ores et déjà faire les premiers bilans. Concernant les vaccins, on peut dire que c'est la ruée sur les rendez-vous. En effet, en une semaine, plus de 3,7 millions de Français en ont pris sur la plateforme Doctolib. La semaine précédente, pourtant, ils n'étaient même pas un million. Par ailleurs, le rythme des injections a également augmenté avec près de 194 000 en moyenne chaque jour. Et cela devrait encore augmenter dans les prochains jours. Quant au variant Delta, il fait toujours craindre à une quatrième vague. Le taux d'incidence nationale est désormais repassé au-dessus du seuil d'alerte de 50. L'Hexagone est donc à nouveau en phase épidémique. En métropole, il y a 31 départements classés rouge. Ce qui est deux fois plus que la semaine dernière. Pourtant, les chiffres sont encore sous-évalués. On pressent également une reprise épidémique à l'hôpital, car il y a une hausse de 54% d'admis. À noter que la majeure partie des patients ne sont pas vaccinés.