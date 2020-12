Covid-19 : le point sur les chiffres

Dans la journée de mercredi, on a recensé 17 615 nouveaux cas de Covid-19 et près de 300 morts dans le pays. Selon Caroline Bayle, "on se retrouve encore une fois dans une situation assez inconfortable". Depuis deux semaines, le nombre de contaminations ne baisse plus. À l'hôpital, on avait une très forte diminution le mois dernier, mais depuis dix jours, les chiffres stagnent. On reste tout juste en-dessous de la barre des 3 000 patients pris en charge en réanimation. Des chiffres en demi-teinte au moment où on change encore de régime avec un nouveau couvre-feu depuis mardi et à l'approche des fêtes de fin d'année. C'est à ce moment qu'une étude de l'Institut Pasteur sonne un peu comme une mise en garde. On y apprend qu'un tiers des contaminations se fait à la maison, sinon, c'est au travail et avec les amis. Et le moment le plus sensible, c'est celui où on prend les repas.